Italia, Spalletti chiama Mancini della Roma: Bastoni infortunato, torna a casa

FIRENZE - Alessandro Bastoni non ce la fa. Il difensore dell'Inter, alle prese con un infortunio a un polpaccio, lascia il ritiro dell'Italia di Luciano Spalletti . Al suo posto il ct azzurro ha convocato il vicecapitano della Roma, Gianluca Mancini . "A seguito degli esami strumentali effettuati stamani, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro, il difensore Alessandro Bastoni è stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con la Nazionale e farà pertanto rientro al club di appartenenza. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dallo staff medico dell'Inter", fanno sapere dalla Figc.

Vicario non è al meglio, arriva Carnesecchi

Al posto di Bastoni, Spalletti ha convocato Mancini, difensore della Roma, che si aggregherà alla squadra azzurra in serata nella Capitale. L'Italia infatti, dopo l'allenamento di stamattina a Coverciano, si sposterà nel pomeriggio da Firenze a Roma, dove domani affronterà la Macedonia del Nord nelle qualificazioni a Euro 2024. Lunedì invece è in programma il match contro l'Ucraina, sul campo neutro di Leverkusen, in Germania. Nella notte inoltre il portiere Guglielmo Vicario ha accusato un leggero stato febbrile. Pertanto, a scopo cautelativo, è stato convocato il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi che raggiungerà Coverciano entro l'ora di pranzo.