Diretta Italia-Macedonia ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

ROMA - Gara fondamentale per l' Italia del Ct Spalletti contro la Macedonia per le qualificazioni a Euro 2024: allo stadio Olimpico di Roma il calcio d'inizio è fissato per le 20:45.

La probabile formazione di Spalletti

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. A disp.: Provedel, Carnesecchi, Lazzari, Cambiaso, Mancini, Buongiorno, Cristante, Frattesi, Colpani, Zaniolo, Kean, Scamacca. CT: Spalletti.

La probabile formazione di Milevski

MACEDONIA (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Seramifov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Aliovski; Elmas, Miovski. A disp.: Shiskovski, Aleksovski, Ademi, Todorovski, Churlinov, Alimi, Babunski, Daci, Iljazovski, Ristovski, Kostadinov, Nestorovski. CT Milevski.

Italia-Macedonia, orari e canali

La gara tra Italia e Macedonia è in programma alle 20:45 a Roma, Stadio Olimpico, e sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla Rai.

Dove vedere Italia-Macedonia in diretta tv

Italia-Macedonia sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai1 in esclusiva.

Dove vedere in streaming Italia-Macedonia

La partita tra Italia e Macedonia sarà visibile in diretta streaming su Rai Play, selezionando la diretta del canale Rai 1.

Italia-Macedonia, la cronaca

L'Italia deve assolutamente vincere per essere quasi certa del passaggio diretto del turno: battendo la Macedonia, infatti, agli Azzurri basterebbe solo un pari con l'Ucraina per essere matematicamente qualificati.

Segui Italia-Macedonia in diretta sul nostro sito