Elmas avvisa l'Italia: "Non siamo qui per fare i turisti"

Intervistato da Sky , Elmas ha rilasciato delle dichiarazioni in vista dell'importante incontro di questa sera tra Italia e Macedonia del Nord , in programma allo stadio Olimpico per le qualificazioni ai prossimi europei.

Cosa ha detto Elmas?

L'attaccante del Napoli ha avvisato la nazionale di Spalletti, suo allenatore all'ombra del Vesuvio: "Non siamo venuti qui per fare i turisti, siamo qui per vincere questa importante partita. Sappiamo che quando vinci contro grandi squadre come l'Italia puoi alzare il livello".