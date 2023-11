Zaniolo e il gesto che fa infuriare Spalletti durante Italia-Macedonia: la frase urlata del ct è virale

Una scena che racconta tutto. Siamo all'85' di Italia-Macedonia quando Zaniolo scatena la furia di Luciano Spalletti in panchina. Il motivo è chiaro: l'attacccante azzurro (entrato venti minuti prima al posto di Chiesa e accolto dai fischi dell'Olimpico) perde un contrasto in avanti ma invece di rialzarsi e inseguire l'avversario resta a terra a lamentarsi con l'arbitro. Un atteggiamento che non è piaciuto affatto al ct azzurro che si è alzato come una furia dalla panchina urlando di tutto al ragazzo: "Alzati, alzati!". Una frase urlata all'indirizzo dell'attaccante apparso nell'occasione troppo pigro.