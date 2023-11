Con questo Chiesa è un'altra Italia. E finalmente si segna

Italia, perseverare è Jorginico

Ancora: chiuso il primo tempo sul 3-0, la Squadra ha peccato di deconcentrazione, tanto da consentire a Jani Atanasov, 24 anni, di passare alla storia del calcio macedone per avere segnato due gol all'Italia campione d'Europa in carica, i primi in Nazionale del centrocampista del Cracovia. Stavolta, però, al contrario del secondo tempo con l'Inghilterra gli azzurri hanno reagito superando lo sbandamento. Ci hanno pensato Raspadori ed El Shaarawy a chiudere in gloria. Dopo Darmian (era a secco in azzurro da 2.960 giorni, la rete iniziale ha suggellato un'altra prova preziosa dell'interista), anche il partenopeo (a secco da 14 mesi) e il romanista (a digiuno da due anni) hanno ritrovato la porta: buon segno. Jorginho no. Jorginho ha sbagliato il quarto rigore in Nazionale, compreso quello fallito a Wembley nella finale del 2021. Lode al suo coraggio, d'accordo. Però, se errare è umano, perseverare è Jorginico. Ergo, almeno per un po' il centrocampista dell'Arsenal - che pure, contro la Macedonia ha giocato discretamente - è auspicabile stia lontano dal dischetto suo tabù. Non se la prenda, l'ex napoletano, ma con lui dagli undici metri abbiamo già dato. Sin troppo.