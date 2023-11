Italia, Spalletti suona la carica: "Contro l'Ucraina senza timore"

Italia, Spalletti: "Jorginho? Ha personalità ma..."

Sulla formazione che sfiderà la nazionale ucraina, Spalletti rivela: "Scamacca o Raspadori? Quando si prepara una partita lo si fa sapendo di avere 5 sostituzioni. Avendo un attaccante forte e fisico e un attaccante forte e tecnico, si cerca di farli funzionare tutti e due. Si cerca di averli in relazione alla squadra nonostante caratteristiche diverse", la risposta del ct azzurro che potrebbe confermare Jorginho in cabina di regia, nonostante le critiche ricevute per il rigore sbagliato contro la Macedonia del Nord: "Come regista ha organizzazione non solo con la palla, ma anche indicando le posizioni ai compagni. E poi ha personalità, è abituato a gestire la squadra", replica il ct che poi lascia intendere che in caso di un nuovo rigore non sarà il centrocampista dell'Arsenal a calciare questa volta. "Il rigore l’ha ribattuto perché ha personalità, l’ha battuto anche bene per come si era mosso il portiere. Forse poteva angolare di più, ma la sua caratteristica di battere i rigori è questa. Abbiamo anche altri rigoristi, forse lo metteremmo in difficoltà rimandandolo al dischetto come avevo fatto per gioco in conferenza stampa l’altro giorno. Si valutano anche altre situazioni", la chiosa di Spalletti.