L'Italia è già qualificata ai playoff Europei: il motivo e contro chi gioca

Inghilterra prima e già all’Europeo. Italia e Ucraina si dividono il secondo posto del girone a quota 13 punti. Due risultati su tre a favore degli azzurri. Un pareggio a Leverkusen , per effetto del successo (2-1) nella partita d’andata a San Siro , qualificherebbe Spalletti e i suoi giocatori alla fase finale in Germania nel giugno 2024. In caso di sconfitta, ci toccherebbero i play off nella finestra di marzo, a cui siamo qualificati di diritto per aver vinto il girone della passata edizione di Nations .

Perché l'Italia ha già un posto agli spareggi di Euro 2024

Con le classifiche aggiornate a ieri sera, ci toccherebbe l’Estonia in semifinale e la vincente di Polonia-Galles arrivando in finale, ma bisognerà attendere che il quadro si completi domani con le ultime partite del gruppo D. Se la Croazia batte l’Armenia a Zagabria si qualifica e costringe ai play off il Galles, che affronterà la Turchia (già sicura del primo posto). In caso contrario, la Nazionale di Modric entrerebbe nella griglia dei play off come testa di serie e troverebbe l’Estonia. All’Italia, invece, toccherebbe la Polonia nell’eventuale semifinale.