Diretta Italia-Ucraina 1-0: gol di Frattesi al 12'

MILANO - Crocevia fondamentale per l'Italia di Spalletti, che a San Siro affronta l'Ucraina nel gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Dopo l'inopinato pareggio con la Macedonia del Nord, la nazionale azzurra cerca una vittoria utile per scalare la classifica nel girone. Fischio d'inizio alle 20.45.

20:58

12' ITALIA IN VANTAGGIO 1-0

Gli azzurri sbloccano la gara con Frattesi.

20:56

10' L'Italia conduce le danze: lampo di Raspadori

La formazione di Spalletti spinge alla ricerca del gol e l'Ucraina prova a pungere di rimessa. Tentativo azzurro di Raspadori, che non trova la porta da pochi passi.

20:50

3' Primo squillo dell'Italia

Tentivo azzurro con Di Lorenzo, il cui destro potente non trova il bersaglio.

20:46

Inizia l'Ucraina

Calcio d'inizio affidato all'Ucraina: il primo pallone è toccato da Zinchenko.

20:45

Il minuto di raccoglimento

Dopo il sorteggio del campo e prima del fischio d'inizio del match, l'arbitro Hernandez ordina un minuto di raccoglimento per le vittime in Marocco e in Libia.

20:40

Inni nazionali

Squadre schierate al centro del campo per gli inni nazionali: si inizia con quello degli ospiti e poi sarà il momento dell'Inno di Mameli. Tutto il pubblico di San Siro ha applaudito l'inno dell'Ucraina. LEGGI LA NOTIZIA

20:30

Milano casa dell'Italia

Gara numero 61 a Milano per la nazionale italiana. Soltanto a Roma si è giocato di più nella storia azzurra: 62 partite.

20:25

Squadra arbitrale spagnola

Tutta proveniente dalla Spagna la squadra di arbitri di Italia-Ucraina: il direttore di gara è Alejandro Hernandez Hernandez, coadiuvato dai guardalinee José Naranjo e Diego Sanchez Rojo. Il Var è Carlos del Cerro Grande mentre il quarto uomo è Alejandro Muñiz Ruiz.

20:12

Torello dei panchinari azzurri

Le riserve dell'Italia stanno facendo un riscaldamento a base di "torello" tra dribbling e sorrisi. Di buon umore anche Immobile, escluso eccellente dai titolari di stasera.

20:10

Riscaldamento in corso

I giocatori di Italia e Ucraina sono in campo per il riscaldamento prima del match.

20:05

Il pubblico di San Siro

Saranno 55mila gli spettatori di Italia-Ucraina, questa sera sugli spalti dello Stadio Giuseppe Meazza di San Siro.

20:00

Minuto di silenzio prima del match

Prima della gara, che inizierà alle 20.45, è previsto dalla Uefa un minuto di silenzio: il momento di raccoglimento in memoria delle vittime del terremoto in Marocco è stato esteso anche alle vittime dell'alluvione in Libia .