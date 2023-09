Diretta Spalletti: segui interviste e conferenza stampa dopo Italia-Ucraina

L'Italia riparte da Frattesi. Gli azzurri vincono 2-1 contro l'Ucraina grazie a una doppietta del centrocampista dell'Inter che firma la prima vittoria targata Luciano Spalletti. Il ct azzurro interviene in conferenza stampa dopo la sfida di qualificazione agli Europei 2024 valida per il girone C . Segui le interviste, i commenti e leggi tutte le parole in diretta.

22:55

Spalletti: "Giorni di pressione totale"

"Più tranquillità? Sicuramente, è stata una ventina di giorni di pressione totale nella testa, c'erano troppe cose di cui rendersi conto nonostante gli splendidi collaboratori della federazione che mi hanno dato una mano in tutto".

22:52

Spalletti e la sua Italia

"La mia Italia? È stata quella di tutta la partita, anche nel secondo tempo quando loro sono stati bravi nelle ripartenze. Noi dobbiamo avere più qualità per fare anche il terzo e il quarto gol".

22:49

Spalletti: "Stasera bisogna essere contenti"

"Stasera bisogna essere contenti. Non è possibile stare sempre laggiù, pressare e non ricevere nemmeno un cross. Abbiamo preso due situazioni nel primo tempo e due palle buttate nel secondo tempo dentro l'area di rigore. Sennò si fa un po' quelli pignoli e non va bene perché stasera la squadra ha giocato un buon calcio ed è stata in campo in maniera corretta".

22:40

Italia-Ucraina, parla Spalletti

Fischio finale per Italia-Ucraina. Si attendono le parole e il commento del ct azzurro Luciano Spalletti.

Stadio San Siro, Milano