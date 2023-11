Diretta Spalletti: conferenza stampa e interviste dopo Ucraina-Italia LIVE

23:16

L'account Twitter Uefa Euro 2024: "Pronti a difendere il loro titolo a Euro 2024"

23:13

Sorteggio il 2 dicembre ad Amburgo

Il sorteggio dei gironi di Euro 2024 si terranno ad Amburgo il prossimo 2 dicembre: al momento l'Italia sarebbe in quarta fascia e per gli Azzurri si prospetta un girone alquanto complicato

23:11

Spalletti a Scamacca: "Sei forte, ma ti devi svegliare"

Le telecamere della Rai hanno ripreso Spalletti, al fischio finale, correre in campo a "complimentarsi" con Scamacca, entrato in campo e ripreso più volte dal ct azzurro: "Sei forte, ma ti devi svegliare..."

23:07

Zaniolo: "Un dovere partecipare all'Europeo, siamo campioni in carica"

Le parole di Zaniolo alla Rai: "Gara combattuta, loro erano una bella squadra forte in ripartenza e dovevamo stare attenti dietro. Mudryk è fortissimo nell’uno contro uno e tante volte ho raddoppiato per aiutare Di Lorenzo, siamo felicissimi per la qualificazione. Siamo stanchi ma felici. Noi dobbiamo difendere il titolo, era un dovere essere agli Europei, siamo fortissimi. L’importante era mettere tutto l’impegno possibile. Spalletti? Tutti i ct ci hanno dato cose importanti, abbiamo lavorato come una famiglia per portare a casa un risultato troppo importante. Il posto in Nazionale? Sicuramente non mi pongo obiettivi a lungo termine, devo migliorare per diventare un giocatore completo, ce la sto mettendo tutta in entrambe le fasi. Sono felice di questo risultato e dobbiamo continuare così. Premier Lìeague? È un calcio diverso e serve adattamento, ma mi diverto e mi piace, è un’esperienza di vita nuova e sono felice della scelta a prescindere da come andrà”

23:00

Spalletti firma le bandiere ai tifosi azzurri

In attesa della conferenza stampa, il Ct Luciano Spalletti si sta intrattenendo con i tifosi firmando le loro bandiere tricolori

22:58

Chiesa: "Qualificazione importante per noi e per i tifosi"

Chiesa ai microfoni della Rai: “È mancato solo il gol ma sono felicissimo per la qualificazione, a settembre sembrava quasi impossibile ma ce l’abbiamo fatta. Complimenti all’ucraina per aver fatto una gran partita, nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni ma con il pareggio ci siamo qualificati. Euro 2024? Era importante per noi, per la Nazionale e per quelli che vogliono bene alla Nazionale, ho vissuto da fuori l’eliminazione con la Macedonia e sono stato malissimo da tifoso, oggi invece dico che è una gioia immensa. Ci andiamo a giocare l’Europeo da campioni in carica”

22:56

Frattesi: "All'Europeo dipenderà da noi"

Le parole di Frattesi alla Rai: "Sapevamo che, se non fossimo riusciti a fare gol nei primi sessanta minuti, sarebbe diventata complicata, ma è normale. Loro l’hanno messa sul fisico nel finale e abbiamo un po’ sofferto, ma è stata una buona partita e contava il risultato. Lo scavato nel primo tempo? Ci ho pensato, ma ricordando la Champions contro il Benfica mi sono ricordato che usciva sempre in spaccata e ho provato a mettergliela sotto le gambe. L’intervento di Cristante su Mudryk? Non sembra così netto da questo replay da dietro, sembra salti, ma dal campo non ho visto nulla, rivedendolo sembra che l’ha toccato, ma da questa inquadratura sembra non ci sia nulla. L’Europeo? Sicuramente dipenderà tanto da noi, prendere squadre più alla portata è fondamentale, ma siamo l’Italia e campioni in carica, andremo lì con le buone intenzioni per provare a ripetere un qualcosa di fantastico"

22:53

Spalletti: "Siamo stati bravi, adesso viene il bello..."

Queste le parole di un sorridente Spalletti ai microfoni Rai: "Non era facile e scontato niente nel calcio, ma in generale. Noi abbiamo fatto una buona gara e nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni, poi se non le sfrutti la gara diventa sporca e fisica. Ma a quel punto non si gioca più a calcio, l'Ucraina ha fatto vedere di essere una squadra attrezzata, ci hanno dato filo da torcere. La sofferenza nel finale? Non ho nessuna difficoltà, conosco bene queste situazioni, ci sono nato e cresciuto e vi ho sviluppato il mio ruolo. Ho salutato chi era rientrato e tutto l'entourage della federazione, eravamo tutti attaccati a questo risultato e ci siamo detti 'bravi'. Ci sarà da divertirsi? Adesso viene il bello..."

22:45

Donnarumma: "Contentissimi, in Germania per vincere"

Donnarumma dopo la qualificazione ai microfoni di Rai 1: "Siamo contentissimi e dove meritiamo di essere, adesso è giusto che andiamo in Germania per vincere, siamo campioni in carica. Siamo tanto orgogliosi, i tifosi ci hanno dato una mano incredibile, emozione bellissima. Siamo rimasti uniti nella sofferenza e l'Italia ha un grande gruppo, ci siamo anche noi".

22:44

Tra poco le parole di Luciano Spalletti

Tra poco le parole del Ct azzurro in diretta dopo la qualificazione a Euro 2024

22:40

Ucraina-Italia 0-0, la cronaca

BayArena - Leverkusen