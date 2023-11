Ucraina-Italia, rigore su Mudryk diventa un caso anche in Spagna: ecco perché

Non potevano mancare le polemiche dopo la partita dell'Italia contro l'Ucraina a Leverkusen, finita (0-0) con la qualificazione degli azzurri. Un match, che, farà parlare per giorni o forse per mesi. In pieno recupero infatti, poteva essere assegnato un calcio di rigore, per un presunto contatto tra Cristante e Mudryk, non sanzionato dall'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano né rilevato dal VAR. Una vicenda che è diventata un caso internazionale, prendendosi l'attenzione del web e delle prime pagine dei giornali in quasi tutto il mondo.