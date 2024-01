Spalletti, auguri speciali di capodanno: il messaggio è virale

È stato un 2023 da incorniciare per Luciano Spalletti . Il tecnico di Certaldo, attuale CT della Nazionale, ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni , prima dell'addio e il passaggio sulla panchina dell'Italia. Spalletti ha riservato ai social un post beneaugurante per l'inizio del nuovo anno.

Cosa ha detto Spalletti?

Spalletti ha riportato: "Voglio salutare il 2023 e ringraziarlo per tutte le belle amicizie che mi ha regalato. Prometto invece al 2024 che mi impegnerò al massimo per metterci dentro tantissima felicità! Ricordiamo sempre che ogni anno nuovo è una scatola vuota da riempire con il meglio di noi stessi". Si tratta di un post che lascia ben sperare, visto che l'Italia sarà impegnata a giugno con la disputa degli Europei che si terranno in Germania.