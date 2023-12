Girone Italia Euro 2024: calendario, date e orari delle partite in tv

AMBURGO (GERMANIA) - Saranno Spagna, Albania e Croazia le avversarie dell'Italia campione in carica nella fase finale degli Europei del 2024, in programma dal prossimo 14 giugno in Germania. Sorteggiati nel girone B, gli azzurri proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2021 nella storica finale disputata a Wembley contro l'Inghilterra: ecco il programma che attende Spalletti tra poco più di sei mesi.