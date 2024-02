Italia, doppia amichevole negli Usa: le avversarie e le date

L'Italia tornerà a marzo negli Stati Uniti per un doppio test in vista di EURO 2024, contro due nazionali in piena corsa per il prossimo Mondiale. Gli azzurri torneranno negli States trent’anni dopo il Mondiale perso in finale ai calci di rigore con il Brasile e a quasi 19 anni di distanza dall'ultimo match con l’Ecuador del giugno 2005.