Italia-Venezuela ore 22: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Italia-Venezuela, la cronaca

Grande curiosità per la prima delle due amichevoli in terra americana per l'Italia del ct Spalletti. Gare di preparazione in vista del prossimo Europeo. Si comincia oggi contro il Venezuela, poi domenica bis contro l'Ecuador. Grande curiosità per le scelte di formazione di Spalletti in vista del torneo in Germania di giugno. Rebus attaccante e idea difesa a tre, soluzione da poter proporre anche agli Europei.