Donnarumma para il rigore con l'Italia, la dolce dedica della fidanzata

Nonostante sia solo un'amichevole, Gigio Donnarumma, capitano dell'Italia, ci tiene a fare bene. Per questo ha esultato, con i compagni, quando ha parato il rigore al Venezuela dopo neppure 2' di gioco. A fargli i complimenti per il primo rigore parato in azzurro nei tempi regolamentari anche la fidanzata, Alessia Elefante. Su Instagram la ragazza ha pubblicato una foto di Donnarumma mentre para il rigore e ha scritto: "Grandissimo amore mio". Per Donnarumma, sicuramente, il messaggio più apprezzato.