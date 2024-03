Italia-Venezuela diretta, segui l'amichevole LIVE

Aggiorna

L'esperienza statunitense dell'Italia comincia con l'amichevole in programma contro il Venezuela. È il primo di quattro test per la squadra di Spalletti in calendario da qui fino a giugno, in vista della partecipazione agli Europei in Germania.

21:00 Il calendario dell'Italia di Spalletti Dopo il match di questa sera con il Venezuela, l'Italia affronterà l'Ecuador il prossimo 24 marzo alla Red Bull Arena di Harrison. Gli azzurri torneranno in campo il 4 giugno, quando sfideranno in amichevole la Turchia. Il 9 giugno ci sarà il test con la Bosnia, a sei giorni dall'esordio a Euro 2024, in programma il 15 giugno contro l'Albania al Westfalenstadion di Dortmund 20:50 Italia, attesa per l'esordio della nuova maglia Il match con il Venezuela segnerà l'esordio del nuovo kit realizzato da Adidas per gli Europei. Come spiegato dalla Figc, "la maglia Home, ultima erede della tradizione, si presenta nel classico azzurro accompagnato dal tricolore a strisce lungo le spalle e in evidenza nello stemma sul petto. La versione da trasferta aggiunge il rosso e il verde alla classica base bianca, sulle spalle, sullo stemma e lungo i lati del corpo".

20:40 Italia, qual è stato l'ultimo incontro negli Stati Uniti? L'Italia torna negli Stati Uniti a distanza di quasi 19 anni. L'ultimo precedente risale all'11 giugno 2005, quando la nazionale di Lippi impattò contro l'Ecuador con il risultato di 1-1 a New York. Leggi qui tutte le statistiche 20:30 Spalletti e le tre sorprese tra i convocati Spalletti ha convocato ventotto calciatori per la doppia sfida con Venezuela ed Ecuador. Non sono mancate le novità, come la prima chiamata in azzurro per Bellanova, Folorunsho e Lucca. Leggi tutto 20:20 Italia, l'incontro con i tifosi tra selfie e ping pong È stata una vigilia serena quella vissuta dall'Italia. Gli azzurri hanno incontrato i tifosi nell'ambito dell'evento "meet and greet", organizzato dalla Lions Sport. Leggi tutto

20:12 Tutte le statistiche di Italia-Venezuela Non sono poche le statistiche del match tra Italia e Venezuela, in programma questa sera a partire dalle 22. Leggile tutte 20:10 Italia-Venezuela è un inedito L'amichevole di questa sera tra Italia e Venezuela è un inedito assoluto: mai prima d'ora, infatti, le due squadre si sono affrontate nella storia 20:00 Italia, le possibili scelte di Spalletti Si attendono le formazioni ufficiali di Italia-Venezuela. Ecco la probabile formazione di Luciano Spalletti

Chase Stadium - Fort Lauderdale (Florida)

