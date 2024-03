Italia-Venezuela, Sinner compare all'improvviso in tribuna: visita a sorpresa durante la partita

Sinner in tribuna per vedere l'Italia

Il classe 2001 si trova negli Stati Uniti, e più precisamente in Florida, per gli Open di Miami. dove affronterà il connazionale Andrea Vavassori nella giornata di venerdì 22 marzo. Il tennista italiano scenderà in campo solo al secondo turno grazie al Bye ottenuto in merito alla terza posizione nella classifica Atp