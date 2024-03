Spalletti, lite fuorionda prima dell'intervista in tv: non si accorge di una cosa

Momenti di nervosismo a fine partita tra Italia e Venezuela . Al novantesimo, durante la consueta intervista ai microfoni della Rai, il ct della Nazionale, Luciano Spalletti , mentre la giornalista era pronta a rivolgergli la sua prima domanda, ha avuto da ridire ad una persona vicino alla telecamera in un ambiente caldissimo, al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, col rumore dei tifosi che rendeva difficile l'ascolto.

Cosa è successo prima dell'intervista?

"Che vuoi? Mi dici che vuoi?" ha detto Spalletti con tono nervoso prima di ascoltare le considerazioni dell'inviata Rai in America. Il ct dell'Italia non è stato neppure d'accordo con la prima considerazione legata al modulo: "Abbiamo giocato meglio con la difesa a quattro? No, con entrambi i moduli, stiamo lavorando su ogni sistema" ha sintetizzato il ct dopo la vittoria azzurra decisa dalla doppietta di Retegui.