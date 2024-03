Barella, il bellissimo gesto per il piccolo tifoso dell'Italia è virale

Italia, cosa ha fatto Barella?

Al termine della partita, un bambino è entrato in campo per cercare Barella. La sicurezza ha provato a fermarlo, ma il centrocampista dell'Inter gli è andato incontro, abbracciandolo e facendo con lui un selfie ricordo. Un momento particolarmente apprezzato e indimenticabile per il bambino, il quale ha esaudito il sogno di incontrare un proprio idolo.