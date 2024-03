Una serata tra sportivi nel segno del buon cibo italiano, è quella andata in scena al ristorante "Forte dei Marmi" di Miami. Prima dell'amichevole con il Venezuela, il locale italiano con sede in Florida ha ospitato a cena la Nazionale italiana di Luciano Spalletti. E non solo: tra i tavoli sono stati avvistati anche Carlos Alcaraz, impegnato al Masters 1000, e Juan Martin Del Potro. Si sa, la dieta mediterranea piace proprio a tutti. Le foto sono state scattate da PichichiPixx.