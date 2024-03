Italia, Spalletti: "Diversi giocatori dell'Under 21 possono venire con noi"

Spalletti prima di Italia-Turchia

Il ct dell'Italia è molto curioso di vedere all'opera l'Under 21 anche perché, come spiega ai microfoni della Rai, "è un'estensione della Nazionale maggiore. La Nazionale di Nunziata si sta giocando la qualificazione, quindi abbiamo lasciato scegliere lui in base all'importanza delle partite. Per il futuro sta a loro, ai ragazzi, dover far vedere di avere a cuore la Nazionale, con valori come la serietà, l'umiltà e il coraggio".