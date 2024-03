Italia-Turchia U21 diretta, si inizia: la Turchia sbaglia un rigore LIVE

Dopo la vittoria conquistata contro la Lettonia, l'Italia di Nunziata affonta la Turchia a Ferrara per consolidare il primato in classifica verso l'Europeo Under 21 in programma in Slovacchia nel 2025. L'Italia gioca con il 4-3-3, in avanti Casadei, Gnonto e Fabbian, in tribuna il ct Luciano Spalletti.