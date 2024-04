Postecoglu rivela: "Udogie salterà l'Europeo, ecco perchè"

Delusione per Destiny Udogie : l'esterno azzurro, dopo una grande stagione con la maglia del Tottenham , dovrà saltare l'Europeo in Germania. L'allenatore degli Spurs Ange Postecoglu ha rivelato come è avvenuto l'infortunio che costringerà l'ex Udinese a non rispondere alla chiamata del ct Spalletti .

Postecoglu, le parole su Udogie

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sì, Udogie salterà l'Europeo. È una delusione per Destiny e per noi, è stato un giocatore importante per la nostra stagione. È stato uno sfortunato incidente in allenamento. Ha subito l'operazione ed è andata bene, quindi spero che possa avere il tempo di fare il pre-campionato e di rimettersi in gioco. Ci mancherà. Aveva giocato una stagione davvero promettente, ha imparato molto, stava progredendo. Ma questa è solo una parte del percorso di un calciatore. Dovrà affrontare questa cosa. Ogni calciatore a un certo punto ha una battuta d'arresto. Se c'è un lato positivo, è successo poco prima dell'off-season, dove non perderà una parte della stagione se tutto va bene ed è davvero vicino all'inizio della prossima stagione".