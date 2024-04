Antognoni risponde a Spalletti: "Bella iniziativa, sarò a Coverciano"

Cosa ha detto Antognoni a Spalletti?

Antognoni ha sottolineato: "L'invito di Spalletti a Coverciano per me, Baggio, Totti e Del Piero? E' una bella iniziativa, se si potrà realizzare chiaramente ci andrò. Non so gli altri come la prendono, ma penso che sarebbe anche per loro un incontro importante. Non è una cosa usuale, è una iniziativa di Luciano, se si realizzerà accetterò volentieri".