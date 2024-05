Italia, Spalletti sceglie i 30 verso gli Europei 2024: Scamacca ci sarà

ROMA - La finale di Europa League, l’ultimo giro di orizzonte e di consultazioni per lo staff del Club Italia: Spalletti oggi ufficializzerà la lista dei 30 convocati per il raduno di Coverciano. Venerdì 31 maggio primo giorno di allenamento al Centro Tecnico e conferenza stampa del ct. Avvertenze e chiarimenti: la rosa per l’Europeo in Germania, ridotta a 26 nomi, verrà definita e inviata all’Uefa il 6 giugno. Quattro “tagli” da decidere durante la prima settimana di ritiro, o forse soltanto due, considerando l’ingresso ritardato nel gruppo di Scamacca e Scalvini, impegnati (salvo ripensamenti) sino al 2 giugno per il recupero di campionato tra Atalanta e Fiorentina. Carnesecchi, Biraghi e Bonaventura hanno minori possibilità di essere chiamati. A metà maggio, in via informale, è stata stabilita una lista allargata di 50-60 azzurrabili: i pre-convocati dovranno tenersi a disposizione sino alla prima settimana di giugno. Eventuali infortuni nell’ultima giornata di campionato o nei primi giorni di allenamento costringerebbero il ct a ritoccare l’elenco.