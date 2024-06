Spalletti: "Siamo ancora un po' timidi, ma abbiamo una buona squadra"

Nell'ultima amichevole prima dell'inizio dell'Europeo, l'Italia batte la Bosnia 1-0 grazie al gol di Frattesi . Tra meno di una settimana ci sarà l'esordio nel torneo contro l'Albania . Il commissario tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha analizzato la sfida e il momento in vista dell'Europeo.

Le parole di Spalletti

Queste le parole del ct ai microfoni di Sky Sport: "Complessivamente abbiamo fatto una buona partita, ci sono stati dei momenti in cui è mancata l'energia, degli atteggiamenti di mancanza di volontà nel fare le cose, qualche retropassaggio morbido che ha permesso loro di montarci un po' addosso. Ci siamo un po' fatti pressare, non abbiamo seguito la loro pressione coi centrocampisti. Quando ci pressano così è anche un po' quello che vogliamo, ma poi bisogna essere bravi a trovarli due scambi lì dentro, andando dietro alla linea. Siamo mancati nell'ultimo passaggio e nel fare gol. Due-tre occasioni concrete le abbiamo avute, ce le siamo preparate. Siamo andati poi ad annacquare un po' tutto con dei mezzi passaggi dietro: c'era l'intenzione di giocare la palla ma poi in realtà erano delle timidezze. ".

"Dobbiamo entrare nel clima della partita vera"

Spalletti continua: "Europei? Siamo convinti di avere una buona squadra, ma dovremo entrare nel clima della partita vera, siamo ancora un po' timidi. Abbiamo fatto giocare un po' tutti, con due formazioni quasi del tutto diverse, per vederli un po' tutti e capire cosa vada migliorato. Non abbiamo molto tempo...".