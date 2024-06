Italia-Bosnia diretta: Frattesi sblocca l'amichevole LIVE

Aggiorna

EMPOLI - Al Castellani di Empoli l'Italia di Spalletti scende in campo contro la Bosnia per l'ultima amichevole prima della partenza per gli Europei in Germania e del debutto con l'Albania il 15 giugno. Segui in diretta la partita e tutti gli aggiornamenti.

22:22 77' - Entrano Folorunsho e Raspadori Altri due cambi per Spalletti che toglie Chiesa e Frattesi per Raspadori e Folorunsho. Per il giocatore del Verona è il debutto con la Nazionale. 22:18 73' - Scamacca sfiora il raddoppio! Altra chance per Scamacca, quasi un rigore in movimento che Piric para tuffandosi alla sua sinistra. 22:11 66' - Triplo cambio dell'Italia Triplo cambio optato da Spalletti: entrano Dimarco, Cristante e Pellegrini ed escono Bellanova, Jorginho e Fagioli. Cambiaso passa a destra. 22:08 63' - Scamacca vicinissimo al gol! Sprazzi di bell'Italia, solo una prodezza del portiere bosniaco evita il gran gol di Scamacca, bravo a controllare l'assist di Buongiorno e a calciare al volo. La risposta di Piric però è poderosa. 22:06 Le statistiche di Italia-Bosnia Segui live le statistiche di Italia-Bosnia. LEGGI TUTTO 21:58 53' - Frattesi spreca Ottimo inserimento di Frattesi, ma la conclusione di prima intenzione è totalmente fuori misura. 21:54 49' - Diluvia a Empoli Improvviso diluvio a Empoli, si gioca sotto la pioggia. 21:51 46' - Si riparte senza cambi Inizia il secondo tempo: Italia in campo con gli stessi undici. 21:39 Le statistiche di Italia-Bosnia Guarda le statistiche del primo tempo di Italia-Bosnia. LEGGI TUTTO

21:33 45'+1' - Finisce il primo tempo Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo con l'Italia avanti 1-0 grazie al gol di Frattesi al 38'. 21:25 38' - GOL DI FRATTESI! ITALIA-BOSNIA 1-0 Dopo una fase di difficoltà dell'Italia in cui non rusciva a creare occasioni, Frattesi sblocca la gara: cross di Chiesa e piatto mancino al volo sotto la traversa del centrocampista dell'Inter. 21:11 24' - Colpo di testa fuori di Frattesi Da calcio d'angolo, in area, sbuca Frattesi che colpisce di testa e angola, ma spedisce fuori. 21:08 21' - Rischia l'Italia Azione della Bosnia sviluppata a destra e conclusa in area, la respinta della difesa azzurra è provvidenziale. 21:05 18' - Punizione pericolosa della Bosnia Punizione a giro di Gazibegovic sulla quale Donnarumma è attento e para. 21:01 14' - Frattesi si divora il gol! Tacco illuminante di Scamacca per Frattesi che, però, davanti al portiere perde il tempo e viene fermato. 20:57 10' - Che occasione per Chiesa! Bellissima azione dell'Italia, il triangolo si chiude e Frattesi viene stoppato sul più bello. Il pallone arriva a Chiesa che calcia a colpo sicuro ma trova prima della linea l'opposizione di un difensore. 20:55 8' - Donnarumma salva l'Italia Il passaggio orizzontale di Calafiori viene intercettato da Hajradinovic, che si accentra e calcia ma Donnarumma si distende e devia in angolo: grande parata. 20:48 1' - INIZIA ITALIA-BOSNIA Si parte, il primo pallone è della Bosnia. 20:44 Inni nazionali Suonano gli inni nazionali, tra poco inizia Italia-Bosnia. 20:35 Trend Italia L’Italia ha pareggiato due delle ultime quattro partite giocate (2V), tanti pareggi come nelle precedenti 16 gare (9V,5N). In generale, gli Azzurri non registrano due segni “X” consecutivi da novembre 2021, due pareggi contro Svizzera e Irlanda del Nord in quel caso, nelle qualificazioni ai Mondiali. 20:24 Il dato su Italia-Bosnia Dopo essere uscita sconfitta nel primo incontro ufficiale contro la Bosnia (2-1 a Sarajevo, il 6 novembre 1996), l’Italia è rimasta imbattuta nelle successive quattro sfide contro questa avversaria (3V, 1N). 20:10 Italia, obiettivo terzo clean sheet L’Italia ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide giocate (contro Ecuador e Turchia) e potrebbe collezionare tre clean sheet di fila per la prima volta dalla serie di 11 registrata tra novembre 2020 e giugno 2021 sotto la guida tecnica di Roberto Mancini. 20:01 Toscana portafortuna Italia Empoli sarà la 42ª città italiana diversa a ospitare una partita dell’Italia, la quinta toscana dopo Firenze, Livorno, Pisa e Siena. Gli Azzurri sono rimasti imbattuti in 35 delle 36 gare giocate in Toscana (26V, 9N), perdendo solo nell’amichevole contro la Croazia a Livorno, il 16 agosto 2006 (0-2). 19:50 Le formazioni ufficiali ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Ct: Spalletti. BOSNIA (3-5-2): Piric; Bicakcic, Ahmedhodzic, Katic; Gazibegovic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Mujakic; Demirovic, Gigovic. Ct: Milosevic 19:40 Spalletti può eguagliare Zoff Luciano Spalletti non ha perso nessuna delle prime tre gare amichevoli alla guida degli Azzurri (2V, 1N). L’ultimo tecnico della Nazionale maggiore a rimanere imbattuto nei primi quattro incontri di questo tipo è stato Dino Zoff tra novembre 1998 e aprile 1999 (1V, 3N). 19:30 Probabili formazioni Italia-Bosnia ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Ct: Spalletti. BOSNIA-ERZEGOVINA (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Gigovic, Demirovic. Ct: Barbarez.

Stadio Castellani (Empoli)

