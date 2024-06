Italia, domani mattina l'ultimo allenamento a Coverciano e nel pomeriggio la partenza in charter per la Germania

COVERCIANO - Questa sera l’amichevole di Empoli con la Bosnia, domani mattina (ore 10,30 a porte chiuse) l’allenamento al Centro Tecnico Federale di Coverciano. La preparazione verso l’Europeo 2024 si sta chiudendo. Spalletti approfitterà dell’ultima seduta di lavoro per dare minutaggio e allenare gli azzurri che non scenderanno in campo questa sera al Castellani. Probabile partitella da un’ora. Dopo pranzo, l’Italia chiuderà i trolley e si imbarcherà per la Germania. Alle 16,40 è previsto il decollo dall’aeroporto di Peretola per Dortmund, distante appena 30 chilometri dal ritiro di Iserlohn. Gli azzurri sono attesi presso l’hotel Vierjahreszeiten intorno alle 19-19,30. Tra circa 48 ore scatterà la missione tedesca con il primo allenamento.