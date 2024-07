Italia-Ucraina diretta Europeo Under 19: segui la sfida LIVE

LARNE (IRLANDA DEL NORD) - Terzo e ultimo appuntamento nel girone A per l' Italia U19 negli Europei di categoria: dopo le vittorie contro Norvegia e Irlanda del Nord gli azzurrini di Corradi, già qualificati alla semifinale, se la vedranno contro l' Ucraina del ct Mykhaylenko. Il ct intenzionato a proporre un ampio turnover in vista della sfida per la finale di giovedì 25 contro una tra Francia, Spagna e Turchia. Segui la diretta della partita e tutti gli aggiornamenti .

19:39

Classifica marcatori, due azzurri al comando

In testa alla classifica marcatori dell'Europeo ci sono due Azzurri: sono i due gioiellini del Milan, Francesco Camarda, autore di una doppietta contro l'Irlanda del Nord, e Kevin Zeroli, a segno in entrambre le partite.

19:21

Francia, Spagna o Turchia

L'Italia, già sicura del primo posto nel girone A, dovrà attendere domani per conoscere il nome della rivale nella semifinale di giovedì 25 alle 18: decisivo lo scontro diretto per la vincente del girone B tra la Spagna e la Francia, attualmente prima in classifica, e il risultato della Turchia, che se la vedrà con la già eliminata Danimarca.

19:14

Corradi, turnover annunciato

Il ct Corradi lo aveva anticipato nelle dichiarazioni della vigilia e le scelte confermano l'ampio turnover in vista della semifinale di giovedì prossimo, ma non solo: "I cambi li faccio non perché do meno importanza alla partita, perché noi vogliamo provare a vincerle tutte da qui fino alla fine, ma perché questo può permetterci di essere con più giocatori al meglio possibile per le sfide decisive".

19:05

L'undici dell'Ucraina

UCRAINA (4-1-4-1): Krapyvtsov; Gusev, Melnychenko, Yermachkov, Mykhavkov; Vashchenko; Synchuk, Krevsun, Hadzhyiev, Matkevych; Ponomarenko. Allenatore: Mykhailenko.

19:04

La formazione ufficiale dell'Italia

ITALIA (4-3-1-2): Magro; Magni, Corradi, Chiarodia, Pagnucco; Romano, Harder, Di Maggio; Anghelè; Ebone, Sia. Allenatore: Corradi.

19:00

Italia-Ucraina, Europeo U19: dove vedere la partita in tv e streaming

Italia-Ucraina U19 sarà trasmessa in diretta gratis sull'app e sul sito di Rai Play sul canale Rai Play Sport 2. Per seguirlo in tv servirà una Smart TV da poter collegare a una rete Internet. La Rai ha deciso di non trasmettere la gara sui suoi canali in televisione. La partita sarà visibile live in streaming e gratis su Rai Play, al canale Rai Play Sport 2.

Inver Park - Larne