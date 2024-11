Buffon e il retroscena su Spalletti a Che Tempo Che Fa: "Cosa ha capito"

Ilaria D'Amico: "Così Buffon mi ha chiesto di sposarlo"

La neo-moglie Ilaria d’Amico ha racconta della proposta di matrimonio ricevuta da Buffon: “Ci abbiamo pensato un po’ sul matrimonio. Lui ci ha pensato molto a fare bene una proposta. Una volta me l’ha chiesto con un sms. Da Parigi. Una mattina alle 5.30. Non è che puoi mandarmi un messaggio alle 5.30 di mattina: ‘Ma io e te non ci sposiamo?'. Ma che è, una proposta di matrimonio?! La proposta vera l’ha fatta a Parma. Di ritorno a casa ho trovato il caminetto acceso, una musica di sottofondo e lui si accascia, più che inginocchiarsi, mi prende la mano e mi fa la proposta. Ho subito detto sì”.

Buffon e la scintilla con Ilaria D'Amico dopo Milan-Juve

Buffon ha poi aggiunto: "Ci conoscevamo da tempo, frequentando lo stesso mondo, però quella volta lì diciamo, nella serata del gol-non gol di Muntari in Milan-Juve, lei mi intervistò e a brucia pelo mi chiese: 'Buffon ma se lei se ne fosse accorto, avrebbe denunciato la cosa?'. Io risposi come tutti sanno: che non me ne ero accorto ma che non lo avrei detto".