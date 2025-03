Italia-Germania, arbitra il francese Letexier: c'è un precedente storico con Spalletti

Grande attesa per la sfida tra Italia e Germania, valida per i quarti di finale della Nations League ed in programma giovedì (20 marzo, ore 20:45) allo stadio Meazza di San Siro. Gli azzurri di Luciano Spalletti saranno chiamati ad una prova di carattere contro un avversario storico. È stato designato l'arbitro della gara: a dirigere Italia-Germania sarà il francese Francois Letexier.

Italia-Germania, la designazione completa

Insieme al direttore di gara francese ci saranno i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni come guardalinee: il quarto uomo Romain Lissorgue e gli arbitri Var Jerome Brisard e Bastian Dechepy. Letexier ha un solo precedente con gli azzurri: la prima gara di Luciano Spalletti come Commissario Tecnico della Nazionale, disputata in Macedonia del Nord il 9 settembre del 2023 (il match si concluse 1-1, con gol di Ciro Immobile).

Già 50mila i biglietti venduti per la sfida di San Siro

A due giorni dalla sfida con la Germania intanto va riempiendosi lo stadio 'Giuseppe Meazza'. Sono 50.000 i biglietti emessi per la gara d'andata dei quarti di finale di Nations League in programma a Milano, che si prepara a riabbracciare la Nazionale 123 giorni dopo aver ospitato l'ultimo match del girone di Nations League con la Francia. Esauriti i biglietti dell'offerta Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. I biglietti possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.