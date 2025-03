Italia, Spalletti si cautela: convocato anche l'atalantino Bellanova

Si allunga la lista dei convocati dell' Italia a disposizione di Luciano Spalletti in vista della doppia sfida con la Germania , valida per i quarti di finale di Nations League . Il commissario tecnico azzurro ha infatti chiamato anche l'atalantino Raoul Bellanova , portando a 26 il numero dei giocatori nel ritiro azzurro di Appiano Gentile.

Zaccagni e Cambiaso non al meglio

A convincere Spalletti a convocare l'esterno dell'Atalanta, che si aggregherà al gruppo nella mattinata di mercoledì, le non perfette condizioni del laziale Zaccagni e dello juventino Cambiaso, che oggi non hanno preso parte alle prove tattiche per il match d'andata con i tedeschi, in programma a San Siro giovedì 20 marzo. Nelle prove tattiche, che hanno visto l'Italia schierarsi con il 3-5-2, sulle corsie laterali sono stati provati in quello che potrebbe essere l'undici titolare, il napoletano Politano, a destra, e Udogie, del Tottenham, a sinistra.