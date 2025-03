Italia, ecco i 25 convocati di Spalletti: tornano Zaccagni e Politano, ci sono due novità

ROMA - Dopo i convocati della Germania sono arrivati anche quelli dell'Italia in vista della doppia sfida dei quarti di finale della Nations League , con il match di andata in programma il 20 marzo a San Siro e il ritorno in calendario invece tre giorno dopo a Dortmund.

Italia, due novità e due ritorni tra i convocati di Spalletti

Il ct azzurro Luciano Spalletti ha convocato 25 calciatori: prima chiamata in Nazionale per Matteo Ruggeri (difensore classe 2002) dell’Atalanta e Cesare Casadei (centrocampista classe 2003) del Torino, mentre tornano a vestire la maglia azzurra il napoletano Matteo Politano (convocato per l’ultima volta nel novembre 2023) e il capitano laziale Mattia Zaccagni, assente dalle gare dello scorso settembre. La Nazionale si radunerà domenica sera ad Appiano Gentile per fermarsi nel quartier generale dell’Inter fino al pomeriggio di sabato 22 marzo, quando è prevista la partenza per Dortmund.