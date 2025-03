Germania, i convocati di Nagelsmann per i quarti di Nations League contro l'Italia: Bisseck la novità

ROMA - Sale l'attesa per Italia-Germania, andata dei quarti di finale della Nations League in programma a San Siro giovedì 20 marzo (secondo round a Dortmund tre giorni dopo), con i l ct dei tedeschi Julian Nagelsmann che ha intanto diramato la lista dei 23 convocati per la sfida dello stadio 'Meazza' e per quella di ritorno contro gli azzurri di Luciano Spalletti .

Nagelsmann chiama Bisseck per i quarti di Nations League

La grande novità è Yann Bisseck, difensore dell'Inter alla prima chiamata nella nazionale maggiore, in un elenco che vede anche otto rientri rispetto all'ultima lista di novembre: si tratta di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, Leon Goretzka del Bayern Monaco, David Raum del Lipsia, i tre dello Stoccarda Jamie Leweling, Deniz Undav e Angelo Stiller più Jonathan Burkardt e Nadiem Amiri del Mainz. "Anche se dobbiamo far fronte ad alcune assenze, siamo convinti di avere una squadra molto forte - le parole del ct tedesco -. Abbiamo cercato di sostituire la mancanza di qualità con altra qualità , con giocatori che hanno voglia di giocare. Il quarto di finale contro l'Italia è molto importante per noi. Sono due partite che dobbiamo e vogliamo assolutamente giocare in modo propositivo". Previsto il tutto esaurito a Dortmund, con la Germania che in caso di passaggio del turno ospiterebbe la Final Four di Nations League fra Monaco e Stoccarda dal 4 all'8 giugno.