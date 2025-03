La stampa tedesca celebra Goretzka: "Italia gelata"

La stampa tedesca e la vittoria della Germania a San Siro

L’eco del trionfo tedesco è rimbalzata sui principali quotidiani del Paese, che non hanno perso occasione per amplificare le critiche mosse dai media italiani alla Nazionale azzurra. Secondo la narrazione tedesca, in Italia si parla addirittura di “derisione” nei confronti degli uomini di Spalletti, un’interpretazione che però appare piuttosto esagerata rispetto alla realtà. Anche la stampa internazionale ha dato grande rilievo al match. Kicker ha evidenziato l’importanza della “svolta di Nagelsmann”, facendo riferimento ai cambi effettuati dal ct tedesco nell’intervallo, decisivi per ribaltare l’inerzia della partita. La Frankfurter Allgemeine ha definito Goretzka un “eroe”, mentre Die Welt ha parlato di una “nuova qualità della nazionale tedesca”, sottolineando come la vittoria al Meazza rappresenti un segnale di forza in vista dei prossimi impegni internazionali.