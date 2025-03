Quando si gioca Germania-Italia, ritorno quarti Nations League: data, orario e dove vederla in tv

La sede della Final Four di Nations League: Germania-Italia decisiva

In palio non c'è però solamente l'accesso alla Final Four: chi passerà il turno tra Italia e Germania ospiterà infatti anche la Final Four. In caso di qualificazione degli azzurri di Luciano Spalletti le due semifinali (4 e 5 giugno) e le due finali (entrambe l'8 giugno) si giocheranno a Torino, ospitate dai due stadi cittadini: l'Allianz Stadium e l'Olimpico Grande Torino. Se ad andare avanti saranno invece i tedeschi di Julian Nagelsmann la Final Four verrà ospitata da due città della Germania: Monaco di Baviera (all'Allianz Arena) e Stoccarda (alla MHPArena).