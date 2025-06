Norvegia-Italia, orario e dove vederla in tv: Sky o Rai

Inizia la corsa al Mondiale dell'Italia di Luciano Spalletti. Azzurri all'esordio in Norvegia, ad Oslo, contro la squadra guidata dal temibile Erling Braut Haaland, centravanti del Manchester City che ha superato i problemi fisici che lo avevano fermato nella parte finale della stagione. In palio tre punti pesantissimi in chiave qualificazione, considerando che si affrontano le due favorite per la vittoria del girone I, che comprende anche Estonia, Israele e Moldavia.