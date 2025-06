Norvegia-Italia diretta: segui la gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026

All'Ullevaal Stadion di Oslo è il giorno di Norvegia-Italia , valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 . Gli azzurri debuttano nel gruppo I sfidando Haaland e compagni, in testa alla classifica a punteggio pieno dopo i successi in trasferta contro Moldavia (5-0) e Israele (4-2). Scontro diretto contro la principale concorrente per il primo posto, che vale l'accesso diretto alla competizione iridata in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Canada , Messico e Stati Uniti . Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta testuale su CorrieredelloSport.it .

20:43

Inno della Norvegia

Inno della Norvegia, cantato da tutti i tifosi presenti sugli spalti. Conclusione tra scroscianti applausi.

20:42

Ventisettemila tifosi sugli spalti dell'Ullevaal Stadio

Circa ventisettemila tifosi sugli spalti dell'Ullevaal Stadion di Oslo.

20:41

Inni nazionali

Via all'esecuzione degli inni nazionali. Si parte con l'inno di Mameli.

20:39

Norvegia e Italia nel tunnel degli spogliatoi

Norvegia e Italia si apprestano a fare il proprio ingresso in campo, squadre nel tunnel degli spogliatoi.

20:32

Italia, assalto della Norvegia

Stadio gremito in ogni ordine di posto, Raspadori preferito a Frattesi sulla trequarti. Udogie e Zappacosta sulle corsie laterali. Sta per iniziare una partita che l'Italia non può fallire, che coincide con il debutto nel gruppo I per le Qualificazioni ai Mondiali 2026.

20:20

Norvegia-Italia, arbitra lo spagnolo Sanchez

A dirigere Norvegia-Italia sarà l’arbitro spagnolo spagnolo José María Sánchez.

20:12

Riscaldamento in corso

In corso il riscaldamento di Norvegia e Italia, cresce l'attesa per il calcio d'inizio.

20:03

Spalletti: "Coppola è pronto, dagli interisti mi aspetto voglia di reagire"

Spalletti in esclusiva alla Rai: "Abbiamo calciatori che hanno giocato la finale di Champions, che hanno vinto Coppe a livello europeo giocando all'estero. Siamo a posto a livello di personalità, qualità individuali e stare in situazioni di pressione. Cosa mi aspetto dagli interisti che manderò in campo? Una reazione da giocatori forti, la possibilità di andare a rigiocare subito diventa una cosa molto stimolante. Coppola è pronto? Si, perché il ragazzo è serio e determinato a voler diventare un gran giocatore, ha gli occhi addosso di diversi club, ha stazza, sa andare su distanze più ampie. Sembra un po' ciclopico, ma fa strada quando si allungano le distante. Ascoltiamo le idee dei calciatori, su come difendere su punizioni e situazioni di palla inattiva. Fisicamente siamo nelle condizioni di poter sopperire a qualsiasi situazione".

19:55

Solbakken: "Contro l'Italia non sarà semplice, c'è equilibrio"

Solbakken alla Rai: "Una grande opportunità per entrambe le squadre, c'è equilibrio. L'Italia ha un grande coach e una grande squadra, non sarà semplice. Nonostante le assenze l'Italia resta competitiva, sono abituati a giocare insieme. L'unica mossa che mi ha sorpreso è Zappacosta sulla destra".

19:52

Norvegia-Italia, pioggia battente a Oslo

Pioggia battente sul rettangolo di gioco dell'Ullevaal Stadion di Oslo, ma il campo per il momento tiene molto bene.

19:49

Udogie: "Vogliamo dominare"

Udogie alla Rai: "Siamo consapevoli della forza della Norvegia, ma siamo venuti qui a dominare la partita. Vogliamo andare là fuori e vincere. Conosco tanti avversari perché ci gioco contro in Premier League? Ogni partita è una storia a sé".

19:39

Norvegia, la formazione ufficiale

Norvegia, la formazione ufficiale.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby; Nusa, Haaland, Sorloth. Ct: Solbakken.

19:36

Norvegia, non solo Haaland

La Norvegia ha realizzato nel corso di questo anno solare nove gol con sette giocatori diversi: i soli a più di un gol in questa serie sono Sorloth e Haaland. Quattro delle ultime sei reti dei norvegesi sono arrivate su assist di Odegaard.

19:26

Italia, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale dell'Italia.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Ct: Spalletti.

19:25

Italia, vietato sbagliare

Inizia la corsa al Mondiale dell'Italia. Dopo due mancati pass per la competizione iridata è vietato sbagliare. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

19:15

Italia, la probabile formazione contro la Norvegia

La probabile formazione dell'Italia per la sfida con la Norvegia. SFOGLIA LA GALLERY

19:05

Cresce l'attesa per Norvegia-Italia

Cresce l'attesa per Novergia-Italia: calcio d'inizio alle 20:45 all'Ullevaal Stadion di Oslo.

18:58

Norvegia-Italia, l'utima volta finì 2-0 per gli azzurri

Sei le partite giocate in trasferta dalll’Italia contro la Norvegia. Bilancio in perfetto equilibrio: due vittorie a testa e due pareggi. L’ultimo dei precedenti risale al 9 settembre 2014 (qualificazioni all’Europeo): vittoria per 2-0 degli azzurri per effetto delle reti di Zaza e Bonucci.

18:51

Qualificazioni Mondiali, Norvegia e Italia si affrontano per la terza volta

L’Italia incontrerà per la terza volta la Norvegia in gare di qualificazione al Mondiale. I precedenti: vittoria casalinga per 2-1, il 4 settembre 2004, e pari in trasferta a reti inviolate il 4 giugno 2005, a Oslo, nella prima partita della gestione di Marcello Lippi.

18:46

Italia, il bilancio dei precedenti contro la Norvegia

Tutto pronto per il diciottesimo confronto nella storia, tra tutte le competizioni, tra Italia e Norvegia. Il bilancio è di dieci vittorie per gli azzurri, quattro pareggi e tre sconfitte. L'Italia è reduce da due successi consecutivi nelle ultime due sfide con la Norvegia. Solo in occasione delle prime quattro gare, tra il 1920 e il 1938, la Nazionale ha conquistato più vittorie di fila contro questa avversaria.

Ullevaal Stadion, Oslo