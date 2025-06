Samuele Inácio brilla all'Europeo U17: è l'unico italiano nella formazione della Uefa

Purtroppo l'Italia U17 non è riuscita a difendere l'Europeo vinto nella scorsa edizione. Il Portogallo , ai rigori in semifinale, ha fermato il percorso degli azzurrini, ai quali però rimane il grande percorso di crescita fatto negli ultimi anni. I portoghesi hanno poi vinto il torneo dominando di conseguenza la formazione U17 ideale stilata dalla Uefa con i partecipanti: cinque i portoghesi, tre francesi, un belga e un solo italiano , ovvero Samuele Inácio .

Samuele Inácio stella dell'Italia U17: l'unico italiano nella formazione della Uefa

Il trequartista della squadra del commisario tecnico Favo ha confermato ancora una volta il suo talento cristallino all'Europeo. Il numero 10 degli azzurrini è stato il protagonista assoluto del torneo dell'Italia: cinque gol in quattro partite e il titolo di capocannoniere dell'Europeo U17. Da anni si parla benissimo del figlio dell'ex attaccante del Napoli Piá e ora sta dimostrando ad alti livelli il suo valore. Dopo essere cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, nella scorsa stagione ha deciso di provare l'esperienza all'estero in uno dei settori giovanili più importanti al mondo, ovvero quello del Borussia Dortmund. Durante l'ultimo anno in Germania, ha fatto il salto dall'U17 all'U19, diventando anche un pilastro della formazione che ha giocato la Youth League.