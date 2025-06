Italia, dopo l'umiliazione previsto un confronto Spalletti-Gravina

È previsto in giornata, a Coverciano , un confronto tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina , il ct dell'Italia, Luciano Spalletti , e la squadra . Una riflessione aperta dopo la pesantissima sconfitta a Oslo contro la Norvegia , nel debutto delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 . La priorità resta, però, rimanere concentrati sulla partita di lunedì prossimo (ore 20:45) a Reggio Emilia contro la Moldova .

Obiettivo ripartire per centrare la qualificazione al Mondiale

Nel corso del colloquio si parlerà della netta battuta d'arresto che può compromettere il cammino al Mondiale. L'obiettivo è rimettere ordine e chiarirsi sul futuro. Si discuterà del da farsi per arrivare a staccare il pass con il gruppo a disposizione. Un punto da cui si spera di ripartire per evitare di dover giocare il terzo spareggio consecutivo e, nella peggiore delle ipotesi, di ritrovarsi per la terza volta di fila fuori dalla competizione iridata.