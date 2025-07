Italia fuori dalla top 10 del Ranking Fifa. Gravina non fa drammi: "Conta il Mondiale"

Dopo quasi cinque anni dall'ultima volta, l'Italia si ritrova fuori dalla top 10 della classifica per nazionali stilata dalla Fifa. L'ultimo aggiornamento del Ranking vede gli azzurri in 11ª posizione, scivolati di ben due posizioni rispetto al nono posto del 3 aprile scorso. Questa la nuova posizione dopo le prime due gare del girone di qualificazione al Mondiale disputate a giugno (sconfitta 3-0 in Norvegia e successo per 2-0 con la Moldova).