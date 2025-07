Qualificazioni Mondiali 2026: dove si giocherà Italia-Norvegia

L'Italia si giocherà tutto nello scontro diretto contro la Norvegia. La qualificazione al Mondiale del 2026 passerà tutta dalla sfida caslinga degli Azzurri, dopo la sconfitta in Scandinavia per 3-0 che portato all'esonero di Luciano Spalletti. Ora il compito è nelle mani di Rino Gattuso che giocherà la sfida decisiva in uno stadio che conosce decisamente bene. Infatti Italia-Norvegia, in programma per il 16 novembre, si giocherà al Giuseppe Meazza di Milano.