Italia-Germania diretta Nations League: segui i quarti di finale

MILANO - Italia-Germania, un grande classico del calcio. Sono tanti i ricordi che si legano a questa partita, che stasera (giovedì 20 marzo) si arricchirà di un altro capitolo: Spalletti contro Nagelsmann, chi passa trova Danimarca o Portogallo, è tutto pronto a San Siro per i quarti di Nations League. Segui la sfida in diretta.

20:13

I numeri di Kean e Musiala

Nelle sei gare in cui Kean è partito titolare con l’Italia, ha realizzato cinque gol e fornito due assist, mentre nelle altre 13 gare in cui è subentrato con gli Azzurri non ha partecipato ad alcuna rete. Jamal Musiala ha preso parte a 10 gol nelle sue ultime 13 presenze con la Germania (cinque reti e cinque assist): da inizio 2024, il classe 2003 è il giocatore che è stato coinvolto in più gol con la maglia della nazionale tedesca (10 appunto).

19:57

Italia, Rovella: "Si vince col cuore"

Rovella a Rai Sport: "Si vince con il cuore, con questa maglia bisogna dare qualcosa in più. Col cuore si va lontano. Musiala? Grande giocatore, si ferma tutti insieme".

19:47

Spalletti ricorda Pizzul

Spalletti ricorda Pizzul prima della partitia: "Per me è bello limpido il timbro di quella voce, abbiamo vissuto tante sfide attraverso le sue telecronache, ci guidava verso vittorie bellissime. Ci guiderà anche oggi".

19:39

Le formazioni ufficiali di Italia-Germania

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori. Ct: Spalletti.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Amiri; Burkardt. Ct: Nagelsmann.

19:30

I numeri di Italia-Germania

La Germania è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro l’Italia (2V, 4N): è già serie record. L’ultimo successo dell’Italia contro i tedeschi risale al 28 giugno 2012 nella semifinale di Euro 2012: 2-1 grazie alla doppietta di Mario Balotelli a Varsavia. L’Italia ha perso l’ultima gara contro la Germania (2-5 il 14 giugno 2022 in Nations League), solo due volte gli Azzurri hanno registrato due sconfitte di fila contro i tedeschi: tra marzo 1994 e giugno 1995 e tra maggio 1984 e febbraio 1986 (sempre in incontri amichevoli). L’Italia è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 gare casalinghe contro la Germania (7V, 5N – includendo Germania Est); le tre partite più recenti in casa degli Azzurri, però, tra le due formazioni sono tutte terminate in pareggio.

San Siro (Milano)