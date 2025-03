Spalletti diretta dopo Italia-Germania: le parole del ct in tv e conferenza stampa

MILANO - Nulla da fare per l'Italia, battuta dalla Germania nell'andata dei quarti di finale di Nations League. Allo Stadio San Siro termina 2-1, con la rete iniziale di Tonali e poi la rimonta tedesca guidata da Kleindienst e Goretzka. Nel post-partita si aspettano le dichiarazioni di Luciano Spalletti : il ct degli azzurri è atteso davanti ai microfoni delle tv e in conferenza stampa. Segui la diretta.

23:30

Nagelsmann: "Non è stata una vittoria facile"

Anche Nagelsmann, il ct della Germania, ai microfoni della Rai: "Non è stato facile, i miei giocatori sono stati bravi a cambiare modulo e fare due gol così in uno stadio importante come San Siro. Abbiamo spinto per questa vittoria, è stata una partita equilibrata dove i cross sono stati fondamentali e abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna".

23:25

Donnarumma: "Possiamo giocarcela contro tutte"

Queste le parole di Gianluigi Donnarumma ai microfoni della Rai: "Siamo dispiaciuti, il secondo gol potevamo evitarlo. Ci portiamo a casa una grande prestazione, abbiamo creato tante opportunità. Loro hanno tanta qualità, non potevamo avere la palla sempre noi. Dispiace per i due gol, potevamo evitarli. La squadra l'ho vista viva a reagire bene. San Siro? Venire qua è sempre speciale, è uno stadio unico e questo me lo porterò sempre con me. Sono cresciuto qui, grazie a chi mi sostiene da sempre. Alla squadra dirò che ce la possiamo giocare con tutte. Ci sarà da soffrire, soffriremo tutti insieme faremo una grande partita".

23:21

Spalletti: "Senza Zaccagni potrei chiamare Baldanzi"

"Sono contento della partita che ha fatto Raspadori e altrettanto contento di come è entrato Maldini, ha fatto vedere subito le sue qualità: sono convinto si potrà ritagliare un futuro importante. Convocazioni? Dipendeva da Kean, che è diffidato. Se avesse preso l'ammonizione, saremmo stati costretti. Poi dovremo valutare le condizioni fisiche, di Politano e di Zaccagni su tutti, e valuteremo. Se Zaccagni non ce la dovesse fare, potrebbe darsi uno come Baldanzi o uno di fascia. Valuteremo".

23:17

Spalletti sul ritorno: "Saremo più forti"

"Ritorno? A Dortmund probabilmente saremo più forti. Io negli spogliatoi ho fatto i complimenti ai ragazzi. Poi la dovrò rivedere, però non siamo mai stati in balia della loro qualità. Non vedo perché non si possa essere convinti di avere le stesse possibilità: quello che hanno fatto loro lo possiamo fare noi. La partita, se si vuole essere obiettivi, ha raccontato questo. Sono convinto di poter andare a fare una buona gara".

23:13

Spalletti: "Kean sfortunato ma fondamentale"

"Kean è stato sfortunato in un paio di occasioni, però ha reso giocabili delle pallate buttate là addosso sull'aggressione della linea difensiva della Germania. È una cosa che ci può aiutare molto nel ritmo della partita: quando ti pressano così ferocemente, devi per forza tirare la palla in avanti. E avere un centravanti che te la rende giocabile, o che prende tanti falli, è fondamentale".

23:11

Spalletti: "Tonali d'assalto. Calafiori? Non sappiamo nulla"

"Tonali è un centrocampista d'assalto, è un centrocampista che va sempre a chiudere l'azione. Stasera ha dimostrato nuovamente di essere un calciatore forte. Noi siamo contenti della sua prestazione e speriamo che continui a darci questo aiuto. Calafiori? Non lo sappiamo, sente il ginocchio strano però non sa rispondere alla domanda su che cosa sente. Non riesco bene a rendermi conto al momento, purtroppo gli è partito il tacchetto mentre stava tentando di tornare sul passaggio. Cambiaso sta molto meglio, ha fatto dei progressi importanti".

23:09

Spalletti: "Calci piazzati? Non possiamo farne un tarlo"

"Gol da calcio piazzato? Non si può stare sempre lì a farne un tarlo, sennò diventa un problema a forza di parlarne. Loro sono stati bravi, di calci d'angolo ne hanno battuti diversi nel primo tempo. Poi hanno questa qualità e l'hanno sfruttata. Possiamo sopperire con altre caratteristiche e qualità".

23:08

Spalletti: "Non c'è divario con la Germania"

Inizia la conferenza stampa di Spalletti: "Divario con la Germania? Non c'è, nell'analisi di questa partita. C'è la differenza negli episodi che hanno determinato la partita: loro hanno saputo sfruttare i centimetri che gli concedevamo prima di andare in campo, e poi sono stati bravi a fare gol in un paio di situazioni create, mentre noi non si è fatto altrettanto. La partita è tutta qui dentro, io devo aggiungere che, sì, in alcuni momenti abbiamo sofferto la loro qualità di gioco e siamo stati costretti ad abbassarci. Però poi siamo stati bravi a leggere la partita e i nostri calciatori hanno fatto una buona partita. Per quello che penso io, gli dico bravi e gli dico che possiamo andare a giocarcela".

23:06

Kean: "Non siamo riusciti a difendere meglio"

Moise Kean ai microfoni della Rai: "Calafiori? Speriamo che ce l'abbiamo per la prossima, ci teniamo tanto ed ha fatto un'ottima partita. Era importante aiutare la squadra oggi, portare un buon risultato, ma non abbiamo sfruttato al meglio. È andata un po' così. Loro sono un'ottima squadra, noi non abbiamo saputo difendere meglio. Siamo consapevoli del nostro lavoro, faremo meglio. Andiamo a Dortmund per fare un ottimo risultato".

23:00

Quando si gioca Germania-Italia, la sfida di ritorno

22:59

Di Lorenzo: "La strada è quella giusta"

"Ha ragione il mister, non deve diventare psicosi per i gol subiti su calci piazzati. Abbiamo difeso in maniera diversa ma abbiamo preso lo stesso gol. Dovremmo essere bravi a difenderci meglio e quando capita a noi a sfruttarle meglio. Goretzka? Dal campo loro cercavano di svuotare in mezzo. Lui è bravo ad inserirsi, ci vuole più comunicazione e attenzione da parte di tutti, analizzeremo per imparare al meglio in vista del ritorno. Nelle ultime partite abbiamo affrontato nazionali forti. Ripeto, abbiamo dimostrato che il percorso è quello giusto, la strada è quella giusta. Le partite si conta anche come si perdono, noi mettiamo in campo qualcosa di importante come ci chiede l'allenatore".

22:56

Di Lorenzo: "Il bicchiere è mezzo pieno, siamo fiduciosi"

Giovanni Di Lorenzo ai microfoni della Rai: "Sappiamo che queste partite si giocano sui dettagli, sono stati più bravi a sfruttare le occasioni. Abbiamo fatto un'ottima gara, dispiace per il risultato. Andremo a Dortmund per vincere. Nel secondo tempo è entrata una punta molto brava nel gioco aereo, purtroppo sul gol abbiamo perso in area l'avversario. Sapevamo le loro caratteristiche. Il bicchiere è mezzo pieno, la squadra c'è e siamo fiduciosi per il ritorno".

22:52

Tonali: "Non è finita, abbiamo altri 90 minuti"

"Bisogna sapere che non è stata una cosa che abbiamo gestito bene. Però siamo forti, dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare. Non è finita, abbiamo ancora 90 minuti per portare a casa la qualificazione. A Dortmund dovremmo essere più cinici e cattivi, se fossimo andati sul 2-0 la partita sarebbe stata totalmente diversa. Stasera è andata così ma non dobbiamo buttar giù la testa".

22:50

Tonali: "È stata una partita strana"

Anche Sandro Tonali subito ai microfoni della Rai: "È stata una partita strana. Abbiamo giocato più semplice possibile, però subiamo tanto i calci piazzati e i duelli aerei. Dobbiamo lavorare, abbiamo la partita di ritorno e c'è ancora tutto da giocare: siamo ancora positivi".

22:48

Spalletti: "Giocheremo la nostra partita a Dortmund"

"A Dortmund giocheremo la partita, poi valuteremo se ho visto bene oppure no. Calafiori? Non so niente, devo vedere dentro"

22:47

Spalletti: "Gol da calci piazzati? Non ne voglio parlare"

Le prime parole di Luciano Spalletti ai microfoni della Rai: "In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita mentre loro sono stati costanti e hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato caro. Palla da metà campo, hanno trovato l'uomo libero dentro e loro poi sono molto alti, avevo messo Bellanova per questo motivo qui. Gli si dice bravi e si cerca di migliorare. Gol da calci piazzati? Lo sappiamo tutti. Dobbiamo andare oltre o entra la psicosi e si parla sempre delle stesse cose. Ho ripreso gol così, non ne voglio parlare".

22:41

Italia ko, la Germania vince 2-1 nella sfida d'andata

Triplice fischio al San Siro: la Germania batte l'Italia 2-1 nell'andata dei quarti di finale di Nations League. A breve le dichiarazioni del commissario tecnico Luciano Spalletti.

Milano - Stadio San Siro