Buffon su Donnarumma: "Voglio parlarci a quattr'occhi. So che con Gattuso hanno…"

Il Manchester City ci spera, il Psg ancora non lo molla e la trattativa non è ancora conclusa . Donnarumma è da settimane al centro di voci di mercato tra due top club in Europa. Del momento del portiere ne ha parlato il capo delegazione dell'Italia, Buffon : "Donnarumma? Aspetto di vederlo e parlarci a quattr'occhi che è molto meglio. So che il ct Gattuso lo ha già sentito svariate volte e hanno parlato di ciò che può essere il futuro e determinate scelte. Lui rappresenta e rappresenterà sempre un punto di forza della Nazionale".

Buffon, fiducia sull'Italia

"C'è fiducia e non deve mai mancare per fare il nostro lavoro. Quello che non deve mai mancare è la fiducia nella squadra che abbiamo, fatta da ottimi calciatori. Questa è la base di partenza più importante: adesso sta a tutti noi cercare di fornire prestazioni degne del nostro nome.Francesco Pio Esposito? Queste sono valutazioni che spettano al mister. Il fatto che un giocatore come lui sia convocabile per le prestazioni e la crescita esponenziale che sta avendo è una cosa che c'inorgoglisce. Senza dimenticarci che in attacco abbiamo già elementi come Kean, Retegui e Scamacca che si è ripreso dall'infortunio. Elementi di grandissimo valore. Ben vengano le nuove leve, ma è importante sapere che abbiamo già delle certezze”.