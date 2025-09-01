COVERCIANO - Il nuovo capitolo della Nazionale italiana si apre ufficialmente con Gennaro Gattuso alla guida come Commissario Tecnico. Alla vigilia del ritiro azzurro, l’ex centrocampista ha parlato in conferenza stampa presentando i due imminenti impegni validi per le qualificazioni al prossimo Mondiale: venerdì 5 settembre contro l’Estonia e lunedì 8 contro Israele. " Scamacca resta qui e lo valuteremo, ha fastidi al ginocchio ma resta qua con noi. Donnarumma deve sistemare alcune cose, farà visite mediche e poi metterà la firma sul contratto col Manchester City . Anche Tonali andrà gestito. Gli altri sono tutti al 100%”.

Serie A e italiani all’estero

Uno dei temi toccati è stato il numero ridotto di italiani protagonisti nel nostro campionato: “Forse giocano pochi italiani e lo dimostra l’ultimo record negativo. Ma non siamo messi male: Leoni va in Premier con una valutazione importante, Raspadori e altri sono all’estero. Ora dobbiamo tirare fuori il meglio da chi abbiamo. Mi auguro, però, di vedere più italiani in Serie A. Se vuoi difendere a quattro sono tornati gli esterni, che per un po’ erano mancati. Le convocazioni sono state fatte sul principio di difendere a quattro. Abbiamo valutato anche il minutaggio dei convocati: qualcuno ha fatto qualcosa in meno, ma l’ho voluto in gruppo perché lo reputo importante. Dipende se vogliamo giocare con uno o due attaccanti oppure a due o tre a centrocampo. Lo faremo partita per partita, ma le convocazioni sono state fatte per schierare la squadra nel modo migliore possibile”.

Gattuso dice grazie ai club

“I giocatori li chiamo spesso al telefono. Devo ringraziare i club per come ci hanno accolto. In quel momento hai poco da dire ai giocatori, meglio farlo a Coverciano. “I ringraziamenti che ho fatti non sono casuali. Me l’hanno dimostrato coi fatti, penso all’Atalanta che ci ha concesso Scamacca anche se non è al meglio. Penso che in futuro troverò questo rapporto: non voglio mettere in difficoltà né i giocatori né i club”.