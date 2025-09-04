Gattuso fa commuovere tutti con le parole sulla famiglia: "Penso a mamma e papà, a mia sorella..."

"Non avrò tempo per emozionarmi, sicuramente all'inno un po' di emozione, vedendo papà, mamma e sorella in tribuna, lì un po' di emozione sicuramente ci sarà. Stanotte non dormirò pensando a quello che abbiamo fatto stamattina, non mi fanno dormire i pensieri, non le emozioni". Sarà anche Ringhio, ma di fronte a certe sensazioni, speciali, neppure il cuore di Gennaro Gattuso può restare indifferente. Così il ct della Nazionale nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-Estonia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026.
Italia, sotto con l'Estonia: la carica di Gattuso
Sotto con l'Estonia. Avanti con fiducia: "Tanta roba, non potevo immaginare un inizio migliorare. Ho trovato un gruppo di ragazzi che si è messo a disposizione. Tutti hanno mostrato grande disponibilità, anche in Federazione. C'è stato un lavoro quasi perfetto, penso di vedere una grande partita domani contro l'Estonia. Devo fare i complimenti alla squadra. Voglio che sia una squadra, la nostra storia dice che il collettivo fa la differenza. Dobbiamo tirare fuori l'orgoglio, questo fa parte del nostro DNA" ha inoltre commentato l'ex centrocampista degli Azzurri e del Milan.