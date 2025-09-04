Gattuso fa commuovere tutti con le parole sulla famiglia: "Penso a mamma e papà, a mia sorella..."

"Non avrò tempo per emozionarmi, sicuramente all'inno un po' di emozione, vedendo papà, mamma e sorella in tribuna, lì un po' di emozione sicuramente ci sarà. Stanotte non dormirò pensando a quello che abbiamo fatto stamattina, non mi fanno dormire i pensieri, non le emozioni". Sarà anche Ringhio, ma di fronte a certe sensazioni, speciali, neppure il cuore di Gennaro Gattuso può restare indifferente. Così il ct della Nazionale nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-Estonia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026.