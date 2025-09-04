Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gattuso diretta prima di Italia-Estonia: segui la conferenza stampa di oggi LIVE

Alla vigilia dell'esordio sulla panchina azzurra, il neo commissario tecnico della Nazionale presenta l'impegno valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali
Gattuso diretta prima di Italia-Estonia: segui la conferenza stampa di oggi LIVE© ANSA
4 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

Conferenza stampa di vigilia per Gennaro Gattuso, pronto ad esordire sulla panchina azzurra in occasione di Italia-Estonia, sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Si riparte da Bergamo dopo la pesante sconfitta maturata in Norvegia e il successo conquistato a Reggio Emilia contro la Moldavia. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:00

L'Italia, l'Estonia, Rino e il Mondiale: più semplice di così

L'Italia è pronta a riprendere il suo cammino verso i Mondiali del 2026: domani l'esordio di Rino Gattuso sulla panchina azzurra, tra coraggio, veemenza e responsabilità. LEGGI IL COMMENTO DEL DIRETTORE IVAN ZAZZARONI

18:52

Barella in conferenza con Gattuso

Al fianco del ct Gattuso, alla vigilia di Italia-Estonia, in conferenza stampa ci sarà Nicolò Barella. Per il centrocampista dell'Inter, 63 presenze e 10 gol con la Nazionale maggiore.

18:45

Italia, la probabile formazione di Gattuso

In vista di Italia-Estonia, il ct azzurro ha provato due sistemi di gioco differenti: ballottaggio Kean-Retegui in attacco.

18:35

Italia-Estonia, Giorgio Armani sarà ricordato prima del fischio d'inizio

Da sempre vicino al mondo dello sport, Giorgio Armani ha disegnato per la Nazionale italiana di calcio le divise del Mondiale del 1994, mentre nel 2019 Emporio Armani è diventato Fashion & Luxury Outfitter della Figc e continua ancora oggi a vestire la Nazionale maggiore, la Nazionale Femminile e l'Under 21 azzurre. Nel giorno della sua scomparsa, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha annunciato che lo stilista sarà ricordato prima del fischio d'inizio di Italia-Estonia. IL RICORDO

18:25

Italia orfana di Scamacca

Gianluca Scamacca ha lasciato il ritiro della Nazionale nelle ultime ore e sarà costretto a saltare le sfide con Estonia ed Israele. LEGGI QUI

18:20

Italia appena atterrata a Bergamo

Dopo aver salutato il centro sportivo di Coverciano, l'Italia di Gennaro Gattuso è partita intorno alle ore 17:30 alla volta di Bergamo. La Nazionale è atterrata pochi istanti fa e si prepara a raggiungere lo stadio che ospita le partite casalinghe dell'Atalanta.

18:15

Italia, l'orario della conferenza stampa di Gattuso

Gennaro Gattuso è atteso in sala stampa alle ore 19.15, quando sarà chiamato a presentare la sfida tra Italia ed Estonia.

Bergamo

 

