Italia, Gattuso ha assegnato i numeri di maglia: chi è il numero 10 degli Azzurri 

La nuova era dell'Italia Rino Gattuso è alle porte. Il ct ha consegnato la lista ufficiale per la partita di stasera contro l’Estonia, valida per l’esordio nel girone di qualificazione al Mondiale del 2026. Sono stati svelati anche i numeri di maglia: l’iconica maglia numero 10 - in passato indossata tra gli altri da Baggio, Totti e Del Piero - è stata assegnata a Raspadori, passato in estate dal Napoli all’Atletico Madrid. Agli ultimi Europei la numero 10 era di Pellegrini. Adesso l’8 è di Tonali, il 9 di Retegui, mentre l’11 di Kean.