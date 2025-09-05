Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italia, Gattuso ha assegnato i numeri di maglia: chi è il numero 10 degli Azzurri 

Il ct ha consegnato la lista ufficiale per la partita d’esordio contro l’Estonia: tutti i dettagli
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

La nuova era dell'Italia Rino Gattuso è alle porte. Il ct ha consegnato la lista ufficiale per la partita di stasera contro l’Estonia, valida per l’esordio nel girone di qualificazione al Mondiale del 2026. Sono stati svelati anche i numeri di maglia: l’iconica maglia numero 10 - in passato indossata tra gli altri da Baggio, Totti e Del Piero - è stata assegnata a Raspadori, passato in estate dal Napoli all’Atletico Madrid. Agli ultimi Europei la numero 10 era di Pellegrini. Adesso l’8 è di Tonali, il 9 di Retegui, mentre l’11 di Kean. 

Italia, tutti i numeri di maglia   

Portieri: 1 Donnarumma; 12 Meret; 14 Vicario. Difensori: 2 Bellenova, 3 Di Marco; 4 Gatti; 13 Calafiori; 19 Cambiaghi; 21 Bastoni; 22 Di Lorenzo; 23 Mancini. Centrocampisti: 5 Locatelli; 6 Rovella; 8 Tonali; 16 Frattesi; 17 Orsolini; 18 Barella. Attaccanti: 7 Politano; 9 Retegui; 10 Raspadori; 11 Kean; 15 Esposito; 20 Zaccagni. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Da Buffon a GattusoScamacca, il risultato degli esami